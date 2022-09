La société canadienne Enbridge va vendre sa participation dans les oléoducs à des groupes autochtones pour 1,12 milliard de dollars canadiens.

La société canadienne Enbridge Inc. vendra une participation minoritaire de 1,12 milliard de dollars canadiens (818,83 millions de dollars) dans sept oléoducs de l'Alberta à un groupe de communautés autochtones, dans le cadre du plus important partenariat autochtone lié à l'énergie en Amérique du Nord, a déclaré la société mercredi.

Athabasca Indigenous Investments (Aii), une entité nouvellement formée de 23 communautés de Premières nations et de Métis, achètera la participation non opérationnelle de 11,57 % dans les oléoducs.

Les Premières nations du Canada sont divisées au sujet des projets pétroliers et gaziers qui concernent les terres traditionnelles. Certaines communautés s'y opposent pour des raisons environnementales, tandis que d'autres apprécient les emplois et les revenus qu'ils procurent.

Le gouvernement canadien a l'obligation légale de consulter de manière significative les groupes autochtones sur les nouveaux projets majeurs de ressources.

Les revenus tirés des pipelines aideront les Premières nations à améliorer leur qualité de vie en construisant des maisons et en s'attaquant à une crise de santé mentale, a déclaré le chef Greg Desjarlais de la Première nation de Frog Lake lors d'une conférence de presse.

"Notre peuple ne devrait pas vivre dans la pauvreté au pays du lait et du miel", a-t-il déclaré.

L'accord, qui devrait être conclu au cours du mois prochain, concerne les pipelines de la région de l'Athabasca en Alberta, notamment l'Athabasca et le Wood Buffalo/Athabasca Twin, et les réservoirs associés, traitant 45 % de la production des sables bitumineux sous contrat.

"Nous voulons devenir des partenaires des communautés autochtones dans l'ensemble du système ... des deux côtés de la frontière", a déclaré le directeur général d'Enbridge, Al Monaco. Lorsqu'on lui a demandé s'il était ouvert à la vente d'une partie du réseau pétrolier Mainline, M. Monaco a répondu qu'il était trop tôt pour se prononcer.

Aii effectue l'achat avec des fonds provenant d'un placement privé, et le gouvernement de l'Alberta fournit une garantie de prêt de 250 millions de dollars canadiens.

La société rivale TC Energy Corp a signé cette année un accord d'option pour vendre 10 % du pipeline Coastal GasLink aux communautés autochtones.

Le gouvernement canadien a également signalé son intention de vendre au moins une partie de son gazoduc Trans Mountain à des groupes autochtones lorsque son expansion sera plus proche de la fin, prévue pour la fin de l'année prochaine. (1 $ = 1,3678 dollar canadien) (Reportage d'Ankit Kumar et Rod Nickel ; montage d'Uttaresh.V et Richard Chang)