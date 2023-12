EnBW Energie Baden Wuerttemberg AG (EnBW) est une société holding allemande du groupe EnBW, active dans le secteur de l'énergie. Les activités principales d'EnBW sont divisées en trois domaines d'activité : Électricité, Gaz, et Services énergétiques et environnementaux. Le secteur de l'électricité est divisé en deux divisions : la production et le commerce de l'électricité, et le réseau et les ventes d'électricité. Il produit de l'électricité à partir d'énergie nucléaire, d'énergie hydraulique, d'énergie solaire, d'énergie géothermique et d'énergie éolienne, entre autres. Le secteur du gaz comprend le secteur intermédiaire, y compris les accords d'importation et les infrastructures, le stockage, le commerce, ainsi que le secteur aval, y compris la distribution et les ventes. Le secteur des services énergétiques et environnementaux comprend des domaines tels que l'élimination thermique et non thermique, l'eau et d'autres services liés à l'énergie. La société possède également des bureaux de vente et des filiales en Allemagne et dans toute l'Europe centrale et orientale.