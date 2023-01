EnBW veut lever des fonds pour des projets de développement durable avec de nouvelles obligations

L'entreprise de services énergétiques EnBW a lancé deux nouvelles obligations d'entreprise d'un montant total de 1,25 milliard d'euros pour investir dans le développement durable. Les projets dans lesquels le produit de ces obligations sera investi n'ont pas encore été définis, selon des informations publiées mardi. L'accent serait mis sur le développement des énergies renouvelables, les réseaux électriques, l'électromobilité et la mise en place d'une future infrastructure pour la production et l'approvisionnement en hydrogène et en gaz dits verts.

"Nous investissons dans les infrastructures de notre pays et c'est important pour notre société dans son ensemble - mais aussi pour EnBW - afin de garantir la réussite de la transition énergétique et la pérennité du site économique allemand", a déclaré le directeur financier Thomas Kusterer, cité dans le communiqué.

Les obligations ont un volume de 500 millions et 750 millions d'euros et une échéance de 5,5 et 12 ans respectivement. Ils sont assortis de coupons de 3,5 et 4,0 pour cent respectivement./kre/DP/men