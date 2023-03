EnBW veut sortir du charbon dès 2028

STUTTGART/KARLSRUHE (dpa-AFX) - Le groupe énergétique EnBW, basé dans le Bade-Wurtemberg, a l'intention d'abandonner complètement le charbon dès 2028. "Dans la mesure où les conditions générales fixées par le gouvernement fédéral le permettent", a déclaré le président du directoire Andreas Schell dans un communiqué diffusé lundi. Selon lui, la transition énergétique doit prendre de la vitesse "si nous voulons couvrir nos besoins en énergie et atteindre nos objectifs climatiques". L'entreprise de Karlsruhe veut accélérer la transformation vers plus de durabilité.

Face à la guerre d'agression russe en Ukraine, le troisième plus grand fournisseur d'Allemagne a déclaré s'être rendu indépendant du gaz et du charbon russes en très peu de temps. Les énergies renouvelables ont été pour la première fois l'année dernière le secteur d'activité le plus rentable, a annoncé EnBW./kre/DP/zb