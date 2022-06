Exclusif-La banque allemande KfW envisage d'acheter une participation dans le réseau électrique de TransnetBW - sources

Les premières délibérations soulignent les efforts de Berlin pour garder un certain degré de contrôle sur les infrastructures énergétiques clés, une stratégie qui est devenue encore plus importante à la lumière des éventuelles perturbations de l'approvisionnement en électricité dues à la guerre en Ukraine.

L'Allemagne a également fixé des objectifs d'expansion très ambitieux pour l'énergie solaire et éolienne qui nécessitent des investissements considérables dans les réseaux électriques afin qu'ils puissent gérer et distribuer l'énergie renouvelable à travers le pays.

Dans le cadre du plan de développement du réseau allemand, TransnetBW pourrait avoir besoin à lui seul de quelque 10 milliards d'euros (10,7 milliards de dollars) d'investissement, ce qui couvre également Suedlink, un projet avec TenneT pour transporter l'énergie verte du nord de l'Allemagne vers le sud.

Outre la création d'un canal de financement supplémentaire, une participation directe détenue par la KfW donnerait également au gouvernement plus d'influence lorsqu'il s'agit de prendre des décisions concernant l'expansion du réseau.

EnBW étudie actuellement la vente d'une participation de 49,9 % dans TransnetBW à un partenaire d'investissement à long terme et vise à prendre une décision sur la poursuite de cette opération dans le courant de l'année 2022.

Le réseau de 3 100 km pourrait être évalué à plus de 2 milliards d'euros (2,1 milliards de dollars) dans le cadre d'une transaction potentielle, bien qu'aucune décision n'ait été prise et qu'il n'y ait aucune garantie qu'une transaction se concrétise, ont déclaré les personnes.

On s'attend à ce que KfW prenne une participation plus petite que les 49,9% potentiellement proposés si elle décide d'acheter, ont dit les personnes, ajoutant que les fonds de pension et les investisseurs en infrastructure étaient également intéressés par le réseau électrique.

EnBW a déclaré qu'elle ne pouvait pas commenter les considérations éventuelles de la KfW. "En principe, cependant, KfW - comme de nombreux autres investisseurs - pourrait être un partenaire financier possible dans la transaction", a déclaré la compagnie d'électricité allemande.

EnBW prévoit de tenir le premier des entretiens plus concrets avec des investisseurs potentiels dans les semaines à venir, a-t-elle ajouté.

La KfW, qui est supervisée par le ministère allemand des finances en consultation avec le ministère de l'économie du pays, a refusé de commenter. Le ministère des finances a également refusé de commenter.

Le ministère allemand de l'économie a déclaré qu'il avait pris note des projets de vente d'EnBW à TransnetBW et qu'il surveillait le processus.

La KfW a intensifié son rôle dans le secteur des infrastructures énergétiques en Allemagne. En 2018, elle a acheté 20 % de 50Hertz, le rival de TransnetBW, à l'actionnaire majoritaire belge Elia, afin d'éviter un achat potentiel par la société chinoise State Grid.

En mars, la KfW a acheté une participation de 50 % dans un projet de terminal d'importation de gaz naturel liquéfié.

(1 $ = 0,9352 euros)