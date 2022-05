Le PDG de l'entreprise allemande EnBW se prépare pleinement à l'interdiction du charbon russe.

"Nous avons déjà commencé à élargir notre base d'approvisionnement en charbon à la fin de l'année dernière. Et nous sommes pleinement préparés à l'embargo que la Commission européenne impose à partir d'août", a déclaré Frank Mastiaux lors de l'assemblée générale annuelle du groupe.

En mars, EnBW a déclaré qu'elle recevait 3,6 millions de tonnes, soit 86 %, de son approvisionnement en charbon de Russie, ajoutant qu'elle avait commencé à diversifier ses achats à la fin de l'année dernière, tandis que les stocks existants garantiront l'approvisionnement jusqu'en 2022.

L'UE prévoit d'interdire le charbon russe à partir de la mi-août dans le cadre des sanctions visant à punir la Russie pour son invasion de l'Ukraine. Elle débat également d'un embargo sur le pétrole brut qui prendrait effet dans six mois.

Le gaz, qui est la source d'énergie la plus critique pour l'Europe et l'Allemagne en particulier, n'a jusqu'à présent pas été interdit, et le bloc n'a pas encore de projet en ce sens.

"En ce qui concerne le gaz également, nous travaillons dur pour une diversification importante des sources d'approvisionnement", a déclaré M. Mastiaux.

EnBW a déclaré que 20 % des 495 térawattheures de gaz qu'elle a achetés l'année dernière provenaient d'accords directs avec des fournisseurs russes, ajoutant que ces volumes diminueraient à partir de 2023.