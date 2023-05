Les communes d'Allemagne de l'Est n'injectent pas d'argent frais dans l'importateur de gaz VNG

LEIPZIG (dpa-AFX) - Les actionnaires communaux d'Allemagne de l'Est ne participeront pas à l'augmentation de capital de l'importateur de gaz de Leipzig VNG. Les associés de la société de gestion et de participation VUB ont décidé à l'unanimité de ne pas exercer leurs droits de souscription à la date limite du 31 mai, peut-on lire dans un communiqué publié mercredi. Cette décision a été motivée par les nombreux défis coûteux que les communes doivent relever pour leurs propres services municipaux dans le cadre de la transition énergétique. "Les conditions générales ne permettent pas actuellement pour elles un investissement individuel aussi important dans la VNG, car des investissements doivent être réalisés de toute urgence à de nombreux autres endroits dans les entreprises".

En décembre, les actionnaires de la VNG s'étaient mis d'accord sur une augmentation du capital propre d'environ 850 millions d'euros. Outre la VUB, il s'agit du groupe énergétique EnBW et de la société OEW Energie-Beteiligungs GmbH de Ravensburg. La VUB regroupe les parts de huit entreprises communales à Annaberg-Buchholz, Chemnitz, Dresde, Hoyerswerda et Leipzig en Saxe, Wittenberg (Saxe-Anhalt) ainsi que Rostock et Neubrandenburg dans le Mecklembourg-Poméranie occidentale. Jusqu'à présent, elles détenaient 21,58% de VNG. Ce pourcentage tombe désormais à 15,63%, ont-ils précisé. Les autres actionnaires ont pu faire usage des droits de souscription qui revenaient en fait à la VUB.

Interrogé par la dpa, l'actionnaire majoritaire de VNG, EnBW, a indiqué que la suite de la procédure allait être discutée en interne. "La non-participation de la société VUB à l'augmentation de capital de la VNG ne modifie pas notre vision actuelle de la VNG avec son site de Leipzig". Le travail se poursuit pour positionner l'entreprise comme un acteur important de la transition énergétique et du changement structurel en Allemagne de l'Est. Selon les informations, EnBW et OEW avaient déjà exercé leur droit de souscription à l'augmentation de capital en décembre /hum/DP/ngu.