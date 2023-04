Perquisition chez EnBW pour une possible manipulation de marché

KARLSRUHE/STUTTGART (dpa-AFX) - Selon un article paru mardi dans le journal Stuttgarter Zeitung, la justice et les autorités de contrôle vérifient si le fournisseur d'énergie EnBW a vendu de l'électricité à des prix abusivement élevés et a ainsi enfreint le droit de la concurrence. Une porte-parole du groupe de Karlsruhe a indiqué à l'agence de presse allemande que des locaux d'EnBW avaient été perquisitionnés le 25 janvier dernier. "EnBW est confiant dans le fait que les accusations portées ne seront pas confirmées et a tout intérêt à ce que les faits soient clarifiés sans réserve, de manière complète, absolument exhaustive et rapide".

Selon la porte-parole, le point de départ de la perquisition était les fortes fluctuations à court terme des prix de l'énergie destinée à stabiliser le réseau (énergie de réglage) sur le marché, qui, selon les autorités, nécessitaient une enquête plus approfondie. "La période examinée concerne l'année 2021, avant la crise énergétique". Selon le journal, trois employés du secteur du négoce de l'électricité sont mis en cause. Le parquet de Mannheim, l'Office fédéral des ententes et l'Agence fédérale des réseaux seraient impliqués dans l'enquête /kre/DP/zb.