Une pénurie d'électricité évitée dans le sud-ouest avec près de 3000 mégawatts

STUTTGART (dpa-AFX) - Afin d'éviter une éventuelle pénurie d'électricité dans le sud-ouest du pays, environ 3000 mégawatts (MW) ont été déployés dimanche soir, selon l'opérateur de réseau Transnet BW. 1400 MW de cette puissance ont été fournis entre 17h00 et 19h00 par des centrales électriques qui sont de toute façon sur le marché. Les centrales de réserve ont fourni environ 800 MW et 740 MW provenaient de Suisse.

L'entreprise avait informé dimanche, entre autres via l'application "StromGedacht", qu'il pourrait y avoir une pénurie et que les consommateurs devaient si possible ne pas utiliser d'appareils électroniques ou les utiliser avec des batteries. Le contexte était celui d'un "redispatch" - une intervention dans la production d'électricité afin d'éviter les congestions.

Selon une porte-parole, le nord du pays a connu un pic de vent dans la soirée, qui a généré 50 gigawatts d'énergie. Comme les réseaux ne sont pas encore suffisamment développés dans le cadre de la transition énergétique, la capacité de transport dans le sud-ouest n'est pas suffisante pour de telles quantités. Un embouteillage se forme et l'électricité cherche un autre chemin. Pour couvrir les besoins du Bade-Wurtemberg, il faut alors produire de l'électricité ailleurs ou l'importer.

"Le redispatching fait partie du travail de notre ligne de commutation principale la plupart des jours de l'année", a expliqué la porte-parole. Mais il est nettement plus rare qu'il soit de l'ordre du dimanche./kre/DP/men