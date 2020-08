Encavis : Oddo BHF reste à l'achat

26/08/2020 | 12:36

L'analyste Oddo BHF confirme ce matin sa recommandation 'Achat' sur le titre du groupe Encavis, accompagnée d'un objectif de cours de 13,50 euros.



La cible du broker ne laisse cependant pas entrevoir de hausse (-12%).



'Le titre a augmenté de 60% depuis le début de l'année et de 85% depuis son point bas du 23 mars. Il a largement surperformé son secteur et se négocie désormais en ligne voire avec une légère prime par rapport à ses pairs', constate Oddo BHF.



