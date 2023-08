HAMBOURG (dpa-AFX) - Chez Encavis, l'exploitant de parcs éoliens et solaires, de nouvelles installations et une acquisition en Italie ont empêché une baisse du chiffre d'affaires au premier semestre. Des prix de l'électricité plus bas et des conditions météorologiques moins favorables ont cependant fait baisser le bénéfice d'exploitation, même si cela n'a pas été aussi fort que les analystes l'avaient prévu. La direction a certes confirmé ses prévisions pour l'année en cours. La condition préalable est toutefois des conditions météorologiques stables dans les mois à venir, a déclaré le président d'Encavis Christoph Husmann lors d'une conférence téléphonique mardi matin. Les investisseurs du groupe MDax ont réagi avec retenue à ces nouvelles.

Mardi, à la mi-journée, le cours de l'action Encavis a chuté de plus de deux pour cent pour atteindre 13,54 euros, son niveau le plus bas depuis début 2022. La tendance négative observée récemment se poursuit donc. Avec une perte de cours de plus d'un quart depuis le début de l'année, l'action est l'une des plus grandes perdantes de l'indice des valeurs moyennes. L'année dernière, les prix élevés de l'électricité avaient dopé les revenus d'Encavis - et par conséquent le cours de l'action.

Au cours des six premiers mois de 2023, le bénéfice opérationnel avant intérêts, impôts et amortissements (Ebitda) a baissé d'environ onze pour cent par rapport à la même période de l'année précédente, pour atteindre près de 152 millions d'euros, a annoncé Encavis lundi soir après la clôture de la bourse. La direction de l'entreprise a invoqué comme raisons, outre les conditions météorologiques et la baisse des prix de l'électricité, une "marge inférieure à celle du marché" de Stern Energy par rapport à la production d'électricité à partir d'énergies renouvelables. L'entreprise rachetée propose des services techniques pour la construction, l'exploitation et la maintenance d'installations photovoltaïques dans toute l'Europe. Les parcs solaires d'Encavis représentent environ un tiers de l'activité.

Au final, Encavis a gagné un peu plus de 32 millions d'euros, soit presque un tiers de moins qu'un an auparavant. La raison en est, entre autres, un résultat financier plus faible. Le flux de trésorerie opérationnel a diminué de plus d'un tiers pour atteindre 113,5 millions d'euros, manquant ainsi nettement les attentes des analystes.

En revanche, Encavis a pu maintenir ses recettes au niveau de la même période de l'année précédente, soit 226 millions d'euros, grâce à la mise en service de nouveaux parcs. Ce chiffre tient déjà compte des déductions dues au ralentissement des prix de l'électricité dans plusieurs pays. Les deux tiers du chiffre d'affaires ont été réalisés par l'activité solaire d'Encavis et un quart par les parcs éoliens. Le reste provient de l'activité des fonds et de la maintenance des installations solaires. Rien qu'en raison des conditions météorologiques moins favorables que celles de la forte période de l'année précédente, l'entreprise a perdu un chiffre d'affaires de 19 millions d'euros, a déclaré Husmann. Le niveau stable du chiffre d'affaires témoigne d'un modèle commercial stable, a-t-il ajouté.

L'expert du secteur Martin Comtesse de la société d'investissement Jefferies s'est montré peu surpris par les derniers résultats. Comme on pouvait s'y attendre, le deuxième trimestre a été faible en raison de l'évolution des prix de l'électricité et des mauvaises conditions météorologiques, écrit-il dans une étude. Il estime toutefois que les activités de l'exploitant de parcs éoliens et solaires sont désormais au début d'un renversement de tendance.

Pour l'ensemble de l'année, Encavis s'est fixé pour objectif de réaliser un chiffre d'affaires de 440 millions d'euros après déduction des freins liés au prix de l'électricité. L'année précédente, le chiffre d'affaires avait atteint 462,5 millions d'euros. Selon les plans, le bénéfice d'exploitation devrait passer de 350 millions d'euros à 310 millions d'euros. Le résultat ajusté par action devrait légèrement dépasser la valeur de 0,60 euro de l'année précédente.

Les prévisions annuelles prévoyaient une certaine marge, a déclaré Husmann. Mais celui-ci a déjà été utilisé avec les mauvaises conditions météorologiques du premier semestre. Pour autant que les conditions météorologiques restent stables au second semestre, il est confiant quant à la réalisation des objectifs annuels. Le manager maintient également ses objectifs à moyen terme jusqu'en 2027. Husmann a pris la tête de l'entreprise hambourgeoise au début de l'année et est également responsable des questions financières.

Son collègue Mario Schirru a expliqué : "Compte tenu des nombreux projets de parcs éoliens et solaires disponibles sur le marché et du pipeline de projets toujours bien rempli de nos partenaires de développement stratégiques, nous sommes confiants dans les années à venir de croissance croissante", a-t-il déclaré selon le communiqué./lew/mis/stw/mis