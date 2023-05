L'augmentation de la capacité de production pousse l'exploitant de parcs éoliens Encavis à la hausse

HAMBOURG (dpa-AFX) - L'opérateur de parcs solaires et éoliens Encavis a bénéficié au premier trimestre de l'augmentation de ses capacités de production et de sa récente acquisition. "Malgré des conditions météorologiques moins favorables et une légère baisse des prix de l'électricité, nous regardons vers un premier trimestre 2023 réussi", a déclaré lundi le porte-parole du directoire Christoph Husmann, cité dans un communiqué. Le principal moteur de croissance est le développement des capacités du portefeuille de parcs éoliens et solaires, conformément aux prévisions.

Au cours des trois premiers mois, le chiffre d'affaires a augmenté de neuf pour cent en comparaison annuelle, à 98,8 millions d'euros, après déduction des freins liés au prix de l'électricité, a indiqué l'entreprise cotée au MDax à Hambourg. Le bénéfice avant intérêts et impôts, corrigé des effets exceptionnels, a augmenté de 1,4 pour cent pour atteindre 35,3 millions d'euros. Au final, le bénéfice ajusté s'est élevé à 16,6 millions d'euros, contre 14,2 millions d'euros l'année précédente. L'entreprise a attribué ce résultat avant tout à l'amélioration du résultat des intérêts des projets. Le groupe a confirmé ses objectifs pour l'ensemble de l'année./mne/stk