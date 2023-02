Une année forte grâce aux prix élevés de l'électricité : Encavis surprend les experts et se surprend lui-même

HAMBOURG (dpa-AFX) - L'opérateur de parcs solaires et éoliens Encavis a surpris positivement les analystes et lui-même par son développement au cours de l'année écoulée, grâce aux prix élevés de l'électricité. Tous les chiffres clés ont dépassé les propres prévisions, a annoncé l'entreprise cotée sur le MDax dans la nuit de mardi à mercredi à Hambourg. Ainsi, le chiffre d'affaires opérationnel a augmenté d'un peu plus d'un tiers pour atteindre 455 millions d'euros. Encavis avait elle-même tablé sur plus de 420 millions d'euros. Les analystes s'attendaient à 432 millions. Le résultat opérationnel avant intérêts, impôts et amortissements (Ebitda) a augmenté d'un tiers à 340 millions d'euros. Encavis visait plus de 310 millions d'euros ; les experts s'attendaient à un peu plus de 327 millions d'euros. La marge correspondante s'est élevée à 75%, comme l'année précédente.