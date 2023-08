Encompass Health Corporation est un fournisseur de services de soins de santé post-aigus, proposant des services post-aigus en établissement et à domicile dans environ 42 États et à Porto Rico par le biais de son réseau d'hôpitaux de réadaptation pour patients hospitalisés, d'agences de soins à domicile et d'agences de soins palliatifs. La société gère ses activités par le biais de deux secteurs, à savoir la réadaptation des patients hospitalisés et les soins à domicile et les soins palliatifs. Elle est propriétaire et exploitante d'hôpitaux de réadaptation pour patients hospitalisés. Elle fournit des traitements de réadaptation spécialisés pour les patients hospitalisés. La société exploite des activités de soins à domicile et de soins palliatifs par l'intermédiaire de EHHI Holdings, Inc. (EHHI). Ses agences de santé à domicile fournissent une gamme de services de santé à domicile qualifiés. Ces services comprennent, entre autres, des soins infirmiers qualifiés, de la physiothérapie, de l'ergothérapie et de l'orthophonie, du travail social médical et des services d'aide à domicile. Elle propose également des programmes spécialisés liés aux soins postopératoires, à la prévention des chutes, à la gestion des maladies chroniques et aux soins de transition.

Secteur Installations et services en soins de santé