Encompass Health Corporation est un service de soins de santé post-aigus. La société gère ses activités par l'intermédiaire de son secteur de réadaptation pour patients hospitalisés. La société est propriétaire et exploitante d'hôpitaux de réadaptation. Elle exploite des hôpitaux dans environ 37 États et à Porto Rico, avec des concentrations dans la moitié est des États-Unis et au Texas. Elle exploite environ 156 hôpitaux de réadaptation pour patients hospitalisés. Elle propose des traitements de réadaptation spécialisés aux patients hospitalisés. Les hôpitaux de réadaptation pour patients hospitalisés de la société offrent des soins de réadaptation spécialisés pour un large éventail de diagnostics et fournissent des services de soins complets aux patients. Ils fournissent également des soins de réadaptation aux patients qui se remettent d'une blessure ou d'une maladie, en utilisant des technologies et des traitements de pointe pour maximiser leur rétablissement. Ses hôpitaux proposent une approche clinique interdisciplinaire complète du traitement qui s'appuie sur des technologies et des thérapies avancées et permet d'obtenir des résultats supérieurs.

Secteur Installations et services en soins de santé