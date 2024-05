Encompass Health Corporation est un propriétaire et un exploitant d'hôpitaux de réadaptation pour patients hospitalisés aux États-Unis. La société propose des traitements de rééducation spécialisés aux patients hospitalisés. Elle exploite des hôpitaux dans 37 États et à Porto Rico, avec des concentrations en Floride et au Texas. Elle gère 161 hôpitaux de réadaptation pour patients hospitalisés. Ses hôpitaux de réadaptation pour patients hospitalisés offrent des soins de réadaptation spécialisés pour toute une série de diagnostics et fournissent des services complets de soins aux patients. La société fournit des soins aux patients souffrant de handicaps cognitifs ou de blessures dues à des conditions médicales, telles que les accidents vasculaires cérébraux, les fractures de la hanche et une variété de conditions neurologiques débilitantes. Ses hôpitaux traitent également les patients atteints du virus COVID-19 ou en voie de guérison. Ses hôpitaux sont équipés pour traiter les effets débilitants du virus COVID-19, tels qu'une faiblesse musculaire importante, des déficiences cognitives, un essoufflement à l'activité et la malnutrition.

Secteur Installations et services en soins de santé