Sept sites d'Encore certifiés comme étant d'excellents lieux de travail

SAN DIEGO, 30 sept. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Encore Capital Group, Inc. (NASDAQ : ECPG), une société financière spécialisée internationale, est fière d'annoncer que sept de ses sites ont été officiellement certifiés Great Place to Work® . Le processus d'accréditation est basé sur les commentaires directs des employés, fournis dans le cadre d'une enquête approfondie et anonyme sur leur expérience sur le lieu de travail.



Great Place to Work est l'autorité mondiale dans le domaine des cultures de lieu de travail hautement performantes et axées sur un niveau de confiance élevé. L'organisation fait figure de pionnière de la recherche sur les caractéristiques d'un excellent lieu de travail depuis plus de 30 ans. Dans le cadre du processus d'enquête Great Place to Work, les filiales d'Encore dans plusieurs pays ont eu l'opportunité d'être certifiées, et la société est heureuse d'annoncer que cette certification a été obtenue dans les lieux suivants :

Cabot Financial, Royaume-Uni

Cabot Financial, Irlande

Cabot Financial, Espagne

Cabot Financial, France

Cabot Financial, Portugal

Midland Credit Management, Costa Rica

Midland Credit Management, Inde



« Nous nous réjouissons d'avoir obtenu ces certifications indépendantes dans le monde entier », a déclaré Ashish Masih, président-directeur général d'Encore. « Nous nous engageons à faire d'Encore un excellent lieu de travail, et les informations que nous recevons de la part de nos collègues grâce à des outils tels que cette enquête constituent un moyen efficace d'atteindre cet objectif. »

Encore s'est employée à créer une culture et un environnement dans lesquels chacun peut prospérer au travail. La société donne également la priorité à la croissance professionnelle et personnelle de tous ses collègues et offre des avantages et des opportunités de reconnaissance uniques. »

« La culture d'une entreprise est définie par son personnel, et nous sommes enthousiastes à l'idée de continuer à recueillir des commentaires de nos collègues du monde entier et d'apprendre des informations fournies par les enquêtes Great Place to Work », a commenté Tracy Ting, vice-présidente principale et directrice des ressources humaines d'Encore. « Comme nous l'avons fait avec le développement des valeurs de notre entreprise, nous sommes ravis de cette opportunité pour nos collègues de se réunir pour co-créer une culture qui fait d'Encore un lieu de travail inclusif et collaboratif pour tous. »

À propos d'Encore Capital Group, Inc.

Encore est une société financière spécialisée internationale qui fournit des solutions de recouvrement de créances et d'autres services connexes à travers un large éventail d'actifs financiers. Par l'intermédiaire de ses filiales à travers le monde, Encore achète ou gère des portefeuilles de services de créances auprès de banques, de coopératives de crédit et de prestataires de services publics de premier plan.

Basée à San Diego, Encore est une société coté au NASDAQ Global Select (symbole boursier : ECPG) et fait partie des indices Russell 2000, S&P Small Cap 600 et Wilshire 4500.

À propos de Great Place to Work

Great Place to Work est l'autorité mondiale en matière de culture du lieu de travail. Depuis 1992, la société a interrogé plus de 100 millions d'employés dans le monde entier et utilisé ces informations approfondies pour définir ce qui fait un excellent lieu de travail : la confiance. Great Place to Work aide les entreprises à quantifier leur culture et à produire de meilleurs résultats commerciaux en créant une expérience de travail axée sur un niveau de confiance élevé pour tous les employés. Ses données de référence inégalées sont utilisées pour reconnaître les entreprises Great Place to Work-Certified™ et les meilleurs lieux de travail aux États-Unis et dans plus de 60 pays, y compris les 100 meilleures entreprises pour lesquelles travailler (100 Best Companies to Work For®) et la liste World's Best publiée chaque année dans Fortune. Toutes ses activités sont motivées par sa mission consistant à bâtir un monde meilleur en aidant chaque organisation à devenir un endroit où il fait bon travailler pour tous (Great Place to Work For All™).

