enCore Energy Corp. est une entreprise spécialisée dans les énergies propres. En tant que producteur d'uranium aux États-Unis, la société a pour mission de fournir un combustible propre, fiable et abordable pour l'énergie nucléaire. La société se concentre sur la production d'uranium domestique aux États-Unis. Elle utilise uniquement la technologie de récupération in situ (ISR) pour fournir le combustible nécessaire à la production d'une énergie nucléaire propre, fiable et sans émission de carbone. Ses projets comprennent notamment le projet Alta Mesa, le projet Dewey-Burdock, le projet Gas Hills, le projet Crownpoint & Hosta Butte, le projet Juniper Ridge, le projet Aladdin et le projet Centennial. Le projet Alta Mesa est situé dans une partie des terres privées du ranch Jones et comprend des droits de surface et des droits miniers ainsi que du pétrole et du gaz et d'autres minéraux, y compris de l'uranium. Le projet Dewey-Burdock est un projet d'uranium ISR situé dans le district uranifère d'Edgemont dans le Dakota du Sud. Le projet Gas Hills est situé dans le district uranifère de Gas Hills.

Secteur Uranium