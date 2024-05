Encore Wire Corporation est un fabricant de fils et de câbles électriques, utilisés pour distribuer l'énergie depuis le réseau de transmission jusqu'à la prise murale ou l'interrupteur. La société propose une gamme de fils électriques pour bâtiments qui se compose principalement de câbles NM-B, UF-B, THHN/THWN-2, XHHW-2, USE-2, RHH/RHW-2 et d'autres types de fils, notamment des câbles de branchement non armés (SEU), des câbles de branchement (SER), des câbles photovoltaïques, des câbles de distribution résidentiels souterrains (URD), des câbles à plateaux, des câbles à gaine métallique et des câbles armés. La société vend ses produits par l'intermédiaire de représentants des fabricants à des distributeurs électriques en gros desservant les secteurs résidentiel, commercial, industriel et des énergies renouvelables. La société dessert divers marchés, tels que les soins de santé, les centres de données, l'expansion des aéroports, les bases militaires, le pétrole et le gaz, les transports en commun, le traitement des eaux usées, la construction d'écoles et la production d'énergie. Les produits de l'entreprise sont fabriqués en Amérique sur son site verticalement intégré, au Texas.

Secteur Equipements et composants électriques