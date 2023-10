Encres DUBUIT est spécialisé dans la fabrication et la commercialisation d'encres destinées à des applications de sérigraphie, de marquage industriel et d'impression offset. L'activité du groupe s'organise autour de 2 familles de produits : - encres à polymérisation UV, vernis spéciaux et encres numériques : destinés notamment à l'impression d'étiquettes, de boîtes d'emballages, de flacons de parfums, de planches de tableaux de bord de voitures, de téléphones mobiles, de DVD et de CD ; - fournitures d'impression : racles, tissus, rubans marqueurs, cadres, produits chimiques, films, matériel d'insolation, tampons, poinçons, etc. A fin 2022, Encres DUBUIT dispose de 3 sites de production implantés en France, en Espagne et en Chine. La répartition géographique du CA est la suivante : France (33,6%), Europe (29,1%), Asie (31,8%), Amérique du Nord et Amérique centrale (3,6%), Afrique et Moyen Orient (1,8%) et Océanie (0,1%).

Secteur Chimie de spécialité