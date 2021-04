ENCRES DUBUIT : RESULTATS ANNUELS 2020

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Le 30 avril 2021

RÉSULTATS ANNUELS 2020

ENCRES DUBUIT (ISIN : FR0004030708, mnémo : ALDUB), le spécialiste des encres de hautes technologies, publie ce jour ses résultats pour l’année 2020.

Résultats

Les résultats consolidés au titre de l’année 2020 ont été arrêtés lors du Directoire qui s’est tenu le 27 avril 2021 et examinés lors du Conseil de Surveillance qui s’est tenu le 28 avril 2021. Les procédures d’audit sur les comptes consolidés 2021 ont été effectuées par les commissaires aux comptes de la société.

En milliers d’euros – Normes IFRS 2020 2019 Variation % Chiffre d’affaires 18 637 23 576 -20,9 % Marge brute (*) 11 624 13 373 -13,1 % Taux de marge brute en % du chiffre d’affaires 62,37 % 56,73 % - Résultat opérationnel courant -284 302 -194,3 % Résultat opérationnel -254 334 -176,0 % Résultat financier -146 38 - Résultat net -498 264 -293,8 % Résultat net part de Groupe -554 257 -309,8 %

(*) Chiffres d’affaires – coûts des matières premières consommées

A taux de change constants, le chiffre d’affaires pour l’année 2020 s’élève à 18,8 M€ en baisse de moins 20,4 % par rapport à l’exercice précédent.

Activité en Europe : 55,4 % du chiffre d’affaires du Groupe

Les mesures strictes de confinement prises par les gouvernements afin de freiner la propagation du virus COVID-19 et les restrictions de déplacement de personnes imposées par les différents pays ont lourdement impacté, sur l’année 2020, les activités des filiales espagnole (-43,7%), belge (-33%) mais aussi les activités en France et en Italie à hauteur de -18 %.

Malgré la situation, la zone qui affichait une activité en baisse de -30,9 % au 30 juin 2020, termine l’année avec un chiffre d’affaires en repli de -24,9 % par rapport à l’exercice précédent soit 10,3 M€.

Activité en Asie : 39,9 % du chiffre d’affaires du Groupe

Malgré, un premier semestre lourdement impacté par la pandémie mondiale, la zone Asie a enregistré sur le second semestre un rétablissement de son activité lui permettant de clôturer l’année 2020 avec un chiffre d’affaires de 7,4 M€ en repli de -16,8 % contre -31,4 % au 30 juin 2020.

La filiale chinoise qui représente plus de 96 % de la zone a retrouvé, au cours du second semestre 2020, un niveau d’activité équivalent à celui d’avant crise sanitaire COVID-19.

Activité en Amérique du Nord : 3,4 % du chiffre d’affaires du Groupe

Le chiffre d’affaires s’élève pour la période à 629 K€ contre 601 K€ sur la période précédente soit une progression de 4,5 % par rapport à 2019. A taux de change constants le chiffre d’affaires pour l’année 2020 affiche une progression de plus de 6 % par rapport à 2019, grâce à un nouveau client.

Activité en Afrique / Moyen-Orient : 1,3 % du chiffre d’affaires du Groupe

Le chiffre d’affaires de la zone s’élève pour l’année 2020 à 247 K€ contre 293 K€ pour l’année 2019. L’Afrique qui représente plus de 63 % de la zone sur 2020 (158 K€), affiche une baisse de -10,6 % du chiffre d’affaires par rapport à la période précédente. L’activité sur le Moyen-Orient (89 K€) affiche un repli de 23 % par rapport à 2019. Les tensions géopolitiques ainsi que le durcissement des conditions financières sur les pays émergents de la zone ont conduit le Groupe à revoir sa stratégie commerciale et à cesser son développement commercial sur le Moyen-Orient à partir du bureau situé au Liban qui a été fermé.

Analyse des résultats annuels 2020

La baisse du chiffre d’affaires de l’exercice 2020 par rapport à l’exercice 2019 s’élève à moins 4,9 millions d’euros et impacte directement la marge brute du Groupe qui s’affiche en repli de 1,7 million d’euros par rapport à la période précédente.

Cependant, le taux de marge brute de l’exercice 2020 s’améliore par rapport à l’exercice 2019, passant de 56,7 % à 62,4 %. Cette progression est due à la baisse des commandes en Chine sur des produits moins contributifs en termes de marge brute du fait des frais de logistique attachés (transport, droits de douane).

La baisse en valeur de la marge brute est compensée pour partie par une baisse des frais de personnels des autres charges externes.

Par conséquent, le résultat opérationnel courant au 31 décembre 2020 s’élève à moins 284 mille euros contre plus 302 mille euros au 31 décembre 2019.

Le résultat opérationnel au 31 décembre 2020 s’élève à moins 254 mille euros comparé à un résultat opérationnel de plus 334 mille euros sur la période précédente.

Le résultat financier de l’exercice 2020 est une perte de 146 mille euros principalement due aux écarts de change constatés dans les comptes annuels de chaque entité étrangère.

La charge financière nette liée au coût de l’endettement financier s’élève à 51 mille euros. La dette du groupe étant principalement à taux fixe, l’impact de la baisse des taux d’intérêt n’est pas significatif.

Le résultat net part de Groupe au titre de l’exercice 2020 s’établit à moins 554 mille euros contre plus 257 mille euros en 2019.

En l’absence d’opération de capital, le bénéfice net par actions s’établit à moins 0,177 euro par action contre 0,082 euro au titre de 2019.

Structure financière

Les capitaux propres part du Groupe s’élèvent au 31 décembre 2020 à 22,1 millions d’euros et le Groupe bénéficie d’une trésorerie nette d’emprunt de 6,8 millions d’euros.

Perspectives 2021

En ce début d’année, qui reste marqué par le caractère incertain de l’évolution de la pandémie le Groupe est confiant dans sa capacité à jouer un rôle majeur dans la reprise attendue en 2021.

Les axes prioritaires pour le Groupe restent :

L’efficacité commerciale et marketing ;

Le renforcement de l’excellence industrielle ;

L’innovation.





Prochain rendez-vous

Le rapport financier sera disponible sur le site internet le 30 avril 2020 après bourse.

L’assemblée générale mixte aura lieu le 28 juin 2021 à 09 heures 30.

À propos d’ENCRES DUBUIT

Coté sur Euronext Growth Paris (code ISIN : FR0004030708, ALDUB), Encres DUBUIT s’impose comme le spécialiste des encres de haute-technologie. S’appuyant sur des applications multiples allant des nouvelles technologies au marquage industriel, Encres DUBUIT s’adresse à une clientèle de grands comptes internationaux dans des secteurs aussi variés que la cosmétique, l’automobile, les applications industrielles, les téléphones portables ou la communication. Encres DUBUIT poursuit une stratégie offensive à l’international qui représente plus de 69 % de son activité.

Le périmètre de consolidation comprend les sociétés Encres DUBUIT SA, SCREEN MESH, TINTAS DUBUIT, Encres DUBUIT SHANGHAI, DUBUIT BENELUX, PUBLIVENOR, DUBUIT Shanghai Co, DUBUIT OF AMERICA DUBUIT INKS VIETNAM.

