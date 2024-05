Endava plc est un fournisseur de services technologiques. La société fournit une combinaison de stratégies de produits et de technologies, d'expériences intelligentes et d'ingénierie pour aider les clients à devenir des entreprises numériques, axées sur l'expérience, en les assistant de la génération d'idées au développement et au déploiement de produits, de plateformes et de solutions. Elle utilise son cadre de mise à l'échelle Agile de l'entreprise distribuée, connu sous le nom de TEAM Enterprise Agile Scaling (TEAS). TEAS aide à concevoir, développer et tester des solutions numériques, en fournissant des informations exploitables sur leur potentiel commercial. L'entreprise propose également à ses clients des formations qui les aident à développer leurs compétences techniques et humaines. Elle sert des clients dans les secteurs des paiements et des services financiers, de la technologie, des médias et des télécommunications (TMT), des produits de consommation, de la vente au détail, de la mobilité et des soins de santé. La société fournit également des services de développement externalisés dans les domaines de la conception, de l'ingénierie et de l'art/animation pour les jeux vidéo pour PC et consoles et d'autres divertissements numériques.

Secteur Services et conseils en informatique