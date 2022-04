La diversification des chaînes d'approvisionnement depuis la Chine est "probablement bonne pour tout le monde", selon le directeur de la Banque mondiale.

M. Malpass a déclaré que le commerce transfrontalier resterait important pour l'économie mondiale, et que la Chine - qui est déjà la deuxième plus grande économie du monde et qui est susceptible de devenir la première - avait un grand rôle à jouer en tant que consommateur et producteur de biens.

Mais, s'exprimant lors d'un événement à Varsovie, il a déclaré que la Chine devait également faire partie d'un système de valeurs partagé par les autres pays du système commercial mondial, et a ajouté : "Je ne sais pas si cela se produira."

Interrogé sur la question de savoir si la Chine se dirigeait vers une crise en raison des graves blocages du COVID-19 et des problèmes d'endettement de son secteur immobilier, M. Malpass a répondu : "Ils ont des revers, des revers importants dans divers domaines, et les prévisions de croissance ont été revues à la baisse."

Mais il a déclaré que la Banque mondiale continue de bien travailler avec la Chine, qui est un actionnaire majeur et un emprunteur dont l'utilisation du financement du créancier se réduit. La banque travaille également en étroite collaboration avec la Chine pour encourager une plus grande transparence de ses prêts aux pays en développement, a déclaré M. Malpass.

"Je suppose donc que la façon dont je vois les choses est que le monde doit interagir avec la Chine, en reconnaissant qu'elle est importante dans le monde et qu'elle prend de l'importance", a déclaré M. Malpass.

Il a également déclaré qu'il ne pensait pas que le monde était confronté à un nouveau "moment Bretton Woods", une référence à la conférence de 1944 qui a réorganisé l'architecture financière internationale et créé la Banque mondiale et le Fonds monétaire international dans les ruines de la Seconde Guerre mondiale.

Ce système, avec le dollar américain en son centre, "fonctionne plutôt bien", a-t-il ajouté.

"Mon avis est que nous n'en sommes pas du tout là aujourd'hui. Il n'y a pas le sentiment que le monde est perdu", a déclaré Malpass. "Il y a en fait ce sentiment d'unité d'une grande partie du monde dans un effort, qui est de mettre fin à la guerre en Ukraine."