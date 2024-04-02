* SILVER LAKE TO TAKE ENDEAVOR PRIVATE
* ENDEAVOR GROUP HOLDINGS INC : LES ACTIONNAIRES D'ENDEAVOR RECEVRONT 27,50 $ PAR ACTION EN ESPÈCES, SOIT UNE PRIME DE 55 % PAR RAPPORT AU PRIX DE L'ACTION NON AFFECTÉ.
* ENDEAVOR GROUP HOLDINGS INC - LES ACTIONNAIRES D'ENDEAVOR RECEVRONT 27,50 $ PAR ACTION EN ESPÈCES, SOIT UNE PRIME DE 55 % PAR RAPPORT AU PRIX DE L'ACTION NON AFFECTÉE.
* ENDEAVOR GROUP HOLDINGS INC : TRANSACTION PROPOSÉE POUR UNE VALEUR DE 13 MILLIARDS DE DOLLARS EN ACTIONS ET UNE VALEUR D'ENTREPRISE CONSOLIDÉE DE 25 MILLIARDS DE DOLLARS.
* LES ACTIONNAIRES D'ENDEAVOR RECEVRONT 27,50 DOLLARS PAR ACTION EN NUMÉRAIRE.
* ENDEAVOR GROUP HOLDINGS INC - AVEC UNE PRIME SIGNIFICATIVE POUR LES ACTIONNAIRES, ENDEAVOR EST ACQUIS À UNE VALEUR DE 13 MILLIARDS DE DOLLARS.
* ENDEAVOR GROUP HOLDINGS INC - VALEUR D'ENTREPRISE TOTALE COMBINÉE DE 25 MILLIARDS DE DOLLARS APRÈS L'OPÉRATION
* ENDEAVOR GROUP HOLDINGS INC - TKO N'EST PAS PARTIE PRENANTE À CETTE TRANSACTION ET RESTERA UNE SOCIÉTÉ COTÉE EN BOURSE
* ENDEAVOR GROUP HOLDINGS INC : LA RÉALISATION DE LA TRANSACTION N'EST SOUMISE À AUCUNE CONDITION DE FINANCEMENT
* ENDEAVOR : LA TRANSACTION SERA FINANCÉE PAR UNE COMBINAISON DE NOUVEAUX CAPITAUX ET DE CAPITAUX RÉINVESTIS DE SILVER LAKE
* ENDEAVOR GROUP HOLDINGS INC - LE COMITE SPECIAL APPROUVE A L'UNANIMITE, LE COMITE EXECUTIF D'ENDEAVOR RECOMMANDE L'APPROBATION DE LA TRANSACTION PROPOSEE
* ENDEAVOR : LA TRANSACTION SERA ÉGALEMENT FINANCÉE PAR DES CAPITAUX ANCRÉS PAR MUBADALA INVESTMENT, DFO MANAGEMENT ET D'AUTRES.
* ENDEAVOR : LA TRANSACTION SERA ÉGALEMENT FINANCÉE PAR DES FONDS PROPRES ROLLÉS PAR DES MEMBRES DE L'ÉQUIPE DE GESTION D'ENDEAVOR Texte source pour Eikon : Plus d'informations sur les entreprises :