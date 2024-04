Endeavour Group Limited est une société basée en Australie, qui est engagée dans le commerce de détail de boissons et d'hôtels. Les secteurs d'activité de la société sont la vente au détail et l'hôtellerie. Le secteur de la vente au détail s'occupe de l'approvisionnement et de la fabrication de boissons destinées à être vendues à des clients en Australie. Le secteur de l'hôtellerie est engagé dans la fourniture de biens et de services, y compris la nourriture et les boissons, l'hébergement, les divertissements et les jeux en Australie. Ses marques comprennent Dan Murphy's, BWS, Pinnacle drinks, ALH Hotels, Jimmy Brings, Langtons, Cellar Masters et Shorty's Liquor. Dan Murphy's exploite environ 251 magasins de spiritueux et dispose d'une offre en ligne intégrée. BWS propose une large gamme de produits dans les domaines de la bière, du cidre, du vin, des prémix et des spiritueux. Pinnacle Drinks crée, développe et gère un portefeuille de marques de boissons. La société exploite et gère un portefeuille d'environ 353 hôtels dans les capitales et les centres urbains et régionaux. Cellar Masters offre un service d'abonnement au vin directement au consommateur.

Secteur Vente au détail et distribution alimentaire