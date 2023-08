Endeavour Group Ltd est une société basée en Australie, qui est engagée dans la vente au détail de boissons et l'hôtellerie. Ses marques comprennent Dan Murphy's, BWS, Pinnacle drinks, ALH Hotels, Jimmy Brings, Langtons, Cellar Masters et Shortys. Dan Murphy's exploite environ 250 magasins de spiritueux et dispose d'une offre en ligne intégrée. BWS offre une large gamme de produits à travers la bière, le cidre, le vin, les prémix et les spiritueux. BWS exploite environ 1 400 magasins dans toute l'Australie. Pinnacle Drinks crée, construit et gère un portefeuille de marques de boissons. Pinnacle Drinks gère également un portefeuille d'actifs de production et de services comprenant des établissements vinicoles, des vignobles, des marques de vin et des services vinicoles. ALH exploite et gère un portefeuille de plus de 330 établissements dans les capitales et les centres urbains et régionaux. Cellar Masters propose un service d'abonnement de vin directement aux consommateurs. Shorty's Liquor fournit des boissons aux entreprises de Sydney et de Melbourne.

Secteur Vente au détail et distribution alimentaire