Endeavour Mining plc est spécialisé dans l'exploration et l'exploitation de mines aurifères en Afrique de l'Ouest. A fin 2022, le groupe dispose de 7 mines opérationnelles implantées au Burkina Faso (5), en Côte d'Ivoire et au Sénégal, et de 6 projets miniers situés au Burkina Faso (3), en Côte d'Ivoire (2) et au Mali.

Secteur Or