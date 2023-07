ENDEAVOUR SILVER CORP. : HC Wainwright favorable sur le dossier

Endeavour Silver Corp. est une société minière de métaux précieux basée au Canada. La société est engagée dans l'exploitation de mines d'argent au Mexique et dans des activités connexes, notamment l'acquisition de propriétés, l'exploration, le développement, l'extraction de minéraux, le traitement, l'affinage et la remise en état. La société exploite deux mines souterraines d'argent et d'or à haute teneur au Mexique. Son exploitation Guanacevi produit à partir de trois mines souterraines d'argent-or le long d'une longueur de cinq kilomètres (km) du prolifique filon Santa Cruz. L'exploitation de Bolanitos comprend trois mines souterraines d'argent-or et une usine de flottation. L'exploitation El Compas est une mine d'or-argent autorisée à haute teneur. Les activités de développement de la société comprennent le projet Terronera, situé à environ 40 km au nord-est de Puerto Vallarta dans l'État de Jalisco, au Mexique, une ressource minérale argent-or à haute teneur dans le filon Terronera. Le portefeuille d'exploration de la société comprend Pitarrilla, Parral, Bruner, Paloma, Aida et Lourdes.

Secteur Métaux et minéraux précieux