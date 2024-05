Endeavour Silver Corp. est une société minière canadienne de taille moyenne spécialisée dans les métaux précieux. Le portefeuille de la société comprend deux mines en production, qui sont des mines d'argent et d'or au Mexique : Guanacevi et Bolanitos ; un projet de développement, qui est un projet de mine d'argent/d'or en construction à Jalisco : Terronera, et cinq projets d'exploration situés au Mexique, au Chili et aux États-Unis : Pitarrilla, Parral, Bruner, Aida et Lourdes. L'exploitation de Guanacevi produit à partir de trois mines souterraines d'argent et d'or sur une longueur de cinq kilomètres du prolifique filon de Santa Cruz. L'exploitation de Bolanitos comprend trois mines souterraines d'argent-or et une usine de flottation. Le projet Terronera est situé à 40 km au nord-est de Puerto Vallarta, dans l'État de Jalisco, au Mexique. Le projet Pitarrilla est un vaste projet non développé d'argent, de plomb et de zinc. La société a une option pour acquérir une participation de 85 % dans la propriété d'or et d'argent de Baxter.

Secteur Métaux et minéraux précieux