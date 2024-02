Endesa, S.A. figure parmi les 1ers producteurs et distributeurs d'électricité espagnols. L'activité du groupe s'organise autour de 3 pôles : - production et vente d'électricité : 64,7 TWh produits en 2022 et 79 TWh vendus auprès de 10,5 millions de clients ; - transmission d'électricité : détention, à fin 2022, d'un réseau de 317 829 km de lignes électriques ; - distribution de gaz (n° 3 espagnol) : 63,7 TWh de gaz vendus auprès de 1,8 million de clients. La répartition géographique du CA est la suivante : Espagne (87,9%), Portugal (5,5%), France (3,5%), Allemagne (1,7%) et autres (1,4%).