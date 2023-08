Nigeria LNG a déclaré mercredi que le cas de force majeure qu'elle a déclaré en octobre en raison des inondations généralisées qui ont perturbé l'approvisionnement se poursuit.

La force majeure désigne des circonstances extérieures inattendues qui empêchent une partie à un contrat de s'acquitter de ses obligations

"La force majeure subsiste car l'indisponibilité des principaux gazoducs d'évacuation des liquides des fournisseurs de gaz en amont, causée par le sabotage et le vandalisme, a toujours un impact sur les approvisionnements en gaz d'alimentation", a déclaré Andy Odeh, porte-parole de NLNG, dans une réponse envoyée par courrier électronique à une demande de Reuters.

M. Odeh a ajouté que "NLNG continue de collaborer avec ses clients pour minimiser l'impact de la pénurie d'approvisionnement en gaz qui en découle".

La société n'a pas annulé de cargaisons malgré le cas de force majeure, qui n'était qu'une mesure préventive visant à la protéger et à informer les clients si la situation se prolongeait, ont déclaré deux sources à Reuters à l'époque.

NLNG, qui a une capacité de production de 22 millions de tonnes par an, livre la plupart de ses cargaisons à des clients en Europe, notamment Galp et Endesa, avec lesquels elle a conclu des contrats à long terme. Elle gère également plus de 70 accords au comptant sur les principaux marchés du GNL. (Reportage de Tife Owolabi à Yenagoa ; Rédaction d'Elisha Bala-Gbogbo ; Rédaction de Jan Harvey, Jane Merriman et Jonathan Oatis)