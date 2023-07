Endo International plc est une société pharmaceutique spécialisée. La société opère à travers quatre secteurs d'activité : Produits pharmaceutiques de marque, Injectables stériles, Produits pharmaceutiques génériques et Produits pharmaceutiques internationaux. Son segment des produits pharmaceutiques de marque comprend une variété de produits de marque dans les domaines de l'urologie, de l'orthopédie, de l'endocrinologie, de l'esthétique médicale et de l'obésité, entre autres. Ses produits incluent XIAFLEX, SUPPRELIN LA, NASCOBAL Nasal Spray, AVEED, QWO, PERCOCET, TESTOPEL, EDEX et LIDODERM, entre autres. Son segment des injectables stériles comprend des produits injectables stériles de marque tels que VASOSTRICT, ADRENALIN et APLISOL, entre autres, et certains produits injectables stériles génériques, dont l'ertapenem pour injection et le sulfate d'éphédrine pour injection, entre autres. Son segment des produits pharmaceutiques génériques consiste en un portefeuille de produits comprenant des produits oraux solides à libération prolongée, des produits oraux solides à libération immédiate, des liquides, des semi-solides, des patchs, des poudres, des produits ophtalmiques et des sprays.

Secteur Produits pharmaceutiques