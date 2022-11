Factbox-Pharmacies, sociétés pharmaceutiques règlent les poursuites judiciaires concernant la crise des opioïdes aux États-Unis

Des accords provisoires ont été conclus par CVS Health Corp, Walgreens Boots Alliance Inc et Walmart Inc pour régler avec les gouvernements étatiques, locaux et tribaux.

Les exploitants de pharmacies plus petites, dont Rite Aid Corp et Kroger Co, n'ont pas encore conclu d'accord. Mais l'accord conclu par les plus grandes pharmacies de détail du pays s'ajoute aux règlements précédents conclus avec les fabricants de médicaments et les plus grands distributeurs américains. Voici les principales entreprises qui ont été accusées d'avoir contribué à la crise, ainsi que les règlements ou jugements impliquant ces entreprises. Toutes ont nié les allégations.

CHAÎNES DE PHARMACIES

CVS, Walgreens et Walmart :

-Accord de principe pour payer un montant combiné de 13,8 milliards de dollars afin de résoudre les plaintes déposées contre elles à l'échelle nationale.

-En août, elles ont été condamnées à payer 650,6 millions de dollars à deux comtés de l'Ohio après qu'un jury les ait jugées responsables d'avoir alimenté la dépendance aux opioïdes dans cette région.

-CVS a accepté en mars de payer 484 millions de dollars, Walgreens a accepté en mai de payer 683 millions de dollars et Walmart a accepté le mois dernier de payer 215 millions de dollars. Une partie du règlement de Walgreens avec la Floride a également été incluse dans l'accord national annoncé cette semaine.

-CVS et Walmart, mais pas Walgreens, ont conclu un accord avec la Virginie occidentale pour 82,5 millions et 65 millions de dollars, respectivement.

-Les trois chaînes de pharmacies ainsi que Rite Aid ont accepté en juillet 2021 de payer un montant combiné de 26 millions de dollars pour régler les réclamations des comtés new-yorkais de Suffolk et Nassau.

DISTRIBUTEURS DE MÉDICAMENTS

Cardinal Health Inc, AmerisourceBergen Corp et McKesson Corp, les plus grands grossistes nationaux de médicaments :

-Accord en juillet 2021 à un règlement proposé de 21 milliards de dollars à l'échelle nationale, qui a été finalisé en février.

-Des accords séparés ont été conclus avec les plaignants qui ont refusé de se joindre au règlement national, dont 518 millions de dollars pour l'État de Washington en mai, 250 millions de dollars pour l'Oklahoma en juin et 400 millions de dollars pour les villes et comtés de Virginie occidentale en août.

-Règlement en février avec des centaines de tribus amérindiennes pour 440 millions de dollars, en plus d'un accord de 75 millions de dollars avec la Nation Cherokee en septembre 2021.

-Règlement en 2019 avec deux comtés de l'Ohio pour 215 millions de dollars à la veille du procès.

-Vaincu en juin après un procès sans jury contre les réclamations d'une ville et d'un comté de Virginie occidentale qui avaient demandé 2,5 milliards de dollars.

-McKesson a accepté de payer 141 millions de dollars à l'Alabama en avril.

FABRICANTS DE MÉDICAMENTS

Purdue Pharma LP :

-Accord en mai sur un règlement national de 6 milliards de dollars dans le cadre de son plan de faillite, financé par les propriétaires de la famille Sackler, qui seront protégés de toute responsabilité future. L'accord ne peut être finalisé que si une cour d'appel fédérale relance le bouclier juridique des Sackler, qui a été jugé illégal par un juge fédéral.

-En novembre 2020, a plaidé coupable à trois chefs d'accusation criminels pour avoir violé une loi fédérale contre les rétro-commissions, pour avoir fraudé les États-Unis et pour avoir violé le Food, Drug and Cosmetic Act.

Johnson & Johnson

-Accord en juillet 2021 à un règlement proposé de 5 milliards de dollars à l'échelle nationale, qui a été finalisé en février.

-On a conclu des règlements distincts avec les États récalcitrants, dont 40,5 millions de dollars pour le New Hampshire en septembre, 70,3 millions de dollars pour l'Alabama en avril et 99 millions de dollars pour la Virginie occidentale en avril.

-La Cour suprême de l'Oklahoma a annulé en novembre 2021 un jugement de 465 millions de dollars que l'État avait obtenu à l'issue d'un procès en 2019.

Teva Pharmaceutical Industries Ltd

-En novembre, a finalisé des réclamations à l'échelle nationale pour 4,25 milliards de dollars, dont une partie sera versée sous forme de fourniture de naloxone, le médicament qui permet de renverser une overdose. L'accord comprend des règlements annoncés précédemment avec la Virginie-Occidentale, le Texas, la Floride, le Rhode Island, la Louisiane et San Francisco.

-A accepté de payer 100 millions de dollars supplémentaires pour régler les réclamations des tribus amérindiennes.

-Déclaré responsable par un jury de New York d'avoir alimenté la dépendance aux opioïdes dans cet État, le montant en dollars devant être déterminé lors d'un procès ultérieur.

AbbVie Inc

-En novembre, a finalisé un règlement de 2,37 milliards de dollars à l'échelle nationale pour résoudre les réclamations contre Allergan, une société qu'elle a acquise en 2020. L'accord comprend des accords antérieurs avec des États dont New York.

Endo International Plc

-a conclu un règlement de 450 millions de dollars avec plus de 30 États dans le cadre d'un dépôt de bilan en août.

-Avant la faillite, des règlements ont été conclus avec des plaignants individuels, dont 35 millions de dollars pour deux comtés du Tennessee en juillet 2021, 50 millions de dollars pour New York et deux de ses comtés en septembre 2021, 63 millions de dollars pour le Texas en décembre 2021 et 65 millions de dollars pour la Floride en janvier.

Mallinckrodt Plc

-Accord conclu un règlement de 1,7 milliard de dollars à l'échelle nationale dans le cadre de son plan de réorganisation de la faillite, approuvé en février.

-Un juge californien a rejeté en novembre dernier, à la suite d'un procès sans jury, les réclamations de plusieurs grands comtés contre J&J, Teva, Endo et AbbVie.