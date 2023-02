Novartis doit verser 30 millions de dollars aux régimes d'assurance-maladie et aux consommateurs dans le cadre des plaintes antitrust concernant l'Exforge.

Dans une motion déposée au tribunal fédéral de Manhattan mercredi, les avocats des plaignants ont déclaré que l'accord proposé était équitable et "fournit un soulagement immédiat, certain et significatif" tout en évitant un litige "énormément coûteux".

Novartis n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

L'accord fait partie d'un règlement plus large de 245 millions de dollars visant à mettre fin à l'ensemble du litige, y compris les réclamations des grossistes et détaillants en médicaments, que Novartis a annoncé en décembre. À l'époque, le fabricant de médicaments n'a pas précisé comment l'argent serait réparti.

En décembre, il a demandé l'approbation du tribunal pour un règlement de 127 millions de dollars avec les acheteurs dits directs, tels que les grossistes en médicaments. Elle n'a pas encore demandé l'approbation d'un accord avec les détaillants, qui comprennent CVS Health Corp et Walgreens Boots Alliance Inc.

Le juge de district américain Alvin Hellerstein doit approuver tous les règlements.

Le litige en recours collectif découle d'un accord de licence conclu en 2011 entre Novartis et l'unité Par Pharmaceutical d'Endo International Plc.

Les plaignants ont accusé Novartis et Par d'avoir conclu un accord illégal de "paiement inversé" pour retarder le lancement de versions génériques moins coûteuses d'Exforge, qui traite l'hypertension pour abaisser la pression artérielle et réduire le risque d'accident vasculaire cérébral.

Selon les plaignants, Par a accepté de ne pas lancer de générique d'Exforge pendant deux ans après l'expiration de l'un des brevets de Novartis, et Novartis a accepté de ne pas concurrencer Par en lançant son propre générique d'Exforge pendant la période d'exclusivité de 180 jours suivant l'entrée de Par sur le marché.

Les ventes annuelles de Novartis aux États-Unis pour le médicament de marque Exforge dépassaient 400 millions de dollars avant que les versions génériques ne soient vendues, selon les documents judiciaires.

Endo a déposé son bilan l'année dernière.

L'affaire est intitulée In re Novartis and Par Antitrust Litigation, U.S. District Court, Southern District of New York, No. 18-04361.

Pour Novartis : Evan Chesler de Cravath, Swaine & Moore

Pour les plaignants : Robin van der Meulen de DiCello Levitt

