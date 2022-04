Walgreens a alimenté la dépendance aux opioïdes, selon la Floride, alors que le procès débute

Walgreens a rempli une ordonnance d'opioïdes sur quatre en Floride entre 1999 et 2020, et n'a pas enquêté sur les signaux d'alarme qui auraient pu empêcher le détournement des médicaments à des fins illégales, a déclaré l'avocat de l'État, Jim Webster, alors que les jurés entendaient les déclarations d'ouverture du procès qui s'est tenu à New Port Richey.

"Walgreens était la dernière ligne de défense pour empêcher la distribution inappropriée d'opioïdes", a ajouté Webster. "C'était l'entité qui a effectivement mis les opioïdes dans les mains de personnes dépendantes aux opioïdes et dans les mains de criminels".

Walgreens, qui a nié les allégations, est le dernier défendeur restant dans le procès qui se déroule devant le juge Kimberly Sharpe Byrd à la Pasco County Circuit Court.

La Floride a précédemment conclu des règlements de 878 millions de dollars avec CVS Health Corp, Teva Pharmaceutical Industries Ltd, l'unité Allergan d'Abbvie Inc et Endo International Plc.

Steven Derringer, l'avocat de Walgreen, a déclaré dans sa déclaration liminaire que la chaîne de pharmacies remplissait les ordonnances des médecins et n'ignorait pas les signaux d'alarme dans le but d'inonder la Floride d'opioïdes.

"Il y a tellement de pilules parce que les médecins ont rédigé tellement d'ordonnances pour des médicaments contre la douleur", a déclaré Derringer.

La Floride a dépensé plus de 14 milliards de dollars pour faire face à la crise des opioïdes dans l'État, et les surdoses d'opioïdes ont causé près de 40 000 décès de 1999 à 2020, a déclaré Webster aux jurés.

Webster a déclaré que Walgreens mérite une "énorme part de responsabilité" pour les décès par overdose et l'augmentation des dépenses de l'État.

Derringer a rétorqué que d'autres personnes devaient être blâmées pour l'épidémie d'opioïdes de l'État, notamment les fabricants de médicaments qui ont menti aux pharmacies sur le risque de dépendance, les fonctionnaires de la Food and Drug Administration américaine qui ont approuvé la vente d'opioïdes pour les douleurs chroniques et les médecins qui ont rédigé des ordonnances inutiles.

Selon le procureur général Ashley Moody, la Floride a perçu plus de 3 milliards de dollars en litiges relatifs aux opioïdes contre des fabricants de médicaments, des distributeurs et des pharmacies. La majeure partie sera consacrée aux efforts visant à atténuer la crise des opioïdes dans l'État.

En mars, CVS Health Corp a accepté de payer 484 millions de dollars à la Floride. Teva paiera 194,8 millions de dollars, Allergan 134,2 millions de dollars et Endo 65 millions de dollars.

La crise nationale des opioïdes a causé plus de 500 000 décès par overdose aux États-Unis au cours des deux dernières décennies, selon les Centres américains de contrôle et de prévention des maladies.