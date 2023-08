Endonovo Therapeutics, Inc. est une société de biotechnologie. La société se concentre sur le développement de dispositifs bioélectroniques et de thérapies cellulaires pour la médecine régénérative et est un développeur commercial de dispositifs thérapeutiques non invasifs portables Electroceuticals. Le portefeuille de dispositifs thérapeutiques électroceutiques portables de la société, en phase commerciale et clinique, traite la cicatrisation des plaies, la douleur, la douleur et l'œdème postopératoires, les maladies cardiovasculaires, les maladies rénales chroniques et les troubles du système nerveux central (SNC), notamment les lésions cérébrales traumatiques, les commotions cérébrales aiguës, le syndrome post-commotion cérébrale et la sclérose en plaques. Son dispositif thérapeutique électrocétique non invasif, SofPulse, utilise la radiofréquence pulsée à ondes courtes à 27,12 mégahertz (MHz) pour le traitement palliatif des lésions des tissus mous, de la douleur et de l'œdème postopératoires, ainsi que pour le traitement des plaies chroniques. Elle propose un traitement alternatif non opioïde grâce à ses systèmes Electroceuticals.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale