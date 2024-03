ENDRA Life Sciences Inc. développe une technologie permettant d'augmenter les capacités de diagnostic clinique par ultrasons afin d'élargir l'accès des patients au diagnostic et au traitement de diverses conditions médicales dans des circonstances où d'autres technologies de diagnostic ne sont pas disponibles ou ne sont pas pratiques. La société a développé une plateforme technologique, Thermo Acoustic Enhanced Ultrasound (TAEUS), qui vise à améliorer les capacités de la technologie des ultrasons cliniques et à soutenir le diagnostic et le traitement de diverses autres conditions médicales. L'application de la plateforme technologique TAEUS se concentre sur la quantification de la graisse dans le foie et sur l'évaluation de la progression de la stéatose hépatique non alcoolique (NAFLD) qui, si elle n'est pas traitée, peut évoluer vers la stéatohépatite non alcoolique (NASH), la fibrose, la cirrhose et le cancer du foie. La plateforme TAEUS de la société a diverses applications cliniques, telles que la composition des tissus, la surveillance de la température, l'imagerie vasculaire et la perfusion des tissus.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale