Endurance Technologies Limited : De retour sur le support 12/04/2021 | 09:21 Nicolas Aleksy 12/04/2021 | 09:21 achat Stop atteint

Cours d'entrée : 1372.55INR | Objectif : 1490INR | Stop : 1345INR | Potentiel : 8.56% Endurance Technologies Limited est enfermé au sein d'une zone de fluctuation horizontale. On pourra profiter du retour des cours à proximité de la borne basse du trading range pour se positionner à l'achat.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 1490 INR. Synthèse La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.

La société présente une situation fondamentale intéressante dans une optique d'investissement à court terme.

Points forts L'entreprise bénéficie d'une situation financière très solide compte tenu de son niveau de trésorerie nette et de ses marges.

Généralement, la société publie au-dessus du consensus des analystes avec des taux de surprise globalement positifs.

Au cours de la dernière semaine, les prévisions de bénéfice net par action de la société (BNA) ont été revues à la hausse. Les dernières estimations des analystes sont plus élevées.

La progression des révisions de bénéfice par action apparaît très positive au cours des derniers mois. Les analystes anticipent désormais une meilleure rentabilité que précédemment.

La tendance en données hebdomadaires ressort positive au-dessus de la zone de soutien des 929.3 INR.

Points faibles L'action évolue à proximité d'une résistance long terme en données hebdomadaires, située vers 1475.65 INR. En-dessous de ce niveau, le potentiel pourrait s'avérer limité.

La société se négocie sur des multiples de résultat élevés : 40.73 fois son bénéfice net par action estimé pour l'exercice en cours.

Le groupe ne redistribue pas ou peu de dividendes et ne fait donc pas partie des sociétés de rendement.

