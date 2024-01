Enduro Metals Corporation est une société d'exploration basée au Canada qui se concentre sur son projet phare de Newmont Lake. La société est engagée dans l'identification, l'acquisition et l'exploration de propriétés minières prometteuses au Canada. Le projet Newmont Lake est une propriété de 688 kilomètres carrés (km2) située entre Eskay Creek, Snip et Galore Creek au cœur du Triangle d'Or du nord-ouest de la Colombie-Britannique. Les autres projets de la société sont Burgundy et McLymont. Le projet Burgundy est une zone de 206 km2 que la société considère comme prometteuse pour les gisements alcalins de cuivre-or porphyriques. Le projet McLymont couvre une zone d'environ 70 km2 que la société considère comme prometteuse pour les gisements d'or à haute teneur. La société détient également des intérêts dans les projets Chachi, North Toe et Ken Porphyry.

Secteur Exploitations minières et métallurgie