Non-lieu pour la société française Qosmos en Syrie

Données financières PLN USD EUR CA 2020 17 356 M 4 654 M 3 868 M Résultat net 2020 246 M 65,9 M 54,8 M Dette nette 2020 5 983 M 1 604 M 1 334 M PER 2020 8,11x Rendement 2020 - Capitalisation 3 178 M 852 M 708 M VE / CA 2020 0,53x VE / CA 2021 0,56x Nbr Employés 17 279 Flottant 48,5% Graphique ENEA S.A. Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique ENEA S.A. Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Neutre Haussière Neutre Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 6 Objectif de cours Moyen 8,39 PLN Dernier Cours de Cloture 7,20 PLN Ecart / Objectif Haut 90,3% Ecart / Objectif Moyen 16,5% Ecart / Objectif Bas -13,9% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Nom Titre Jaroslaw Olowski Vice President-Financial Affairs Roman Stryjski Member-Supervisory Board Piotr Mirkowski Member-Supervisory Board Ireneusz Kulka Member-Supervisory Board Pawel Andrzej Koroblowski Member-Supervisory Board Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) ENEA S.A. 10.18% 852 NEXTERA ENERGY 8.36% 163 779 ENEL S.P.A. 2.07% 103 272 IBERDROLA, S.A. -3.85% 82 915 ORSTED A/S -7.72% 77 955 DUKE ENERGY CORPORATION 3.47% 69 725