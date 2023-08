Enea SA est une société basée en Pologne, active dans le secteur de l'énergie. Elle est engagée dans la production et la distribution d'électricité. Les activités de la société sont divisées en trois segments : Le négoce, la distribution et la production. Enea SA fournit de l'énergie à partir de combustibles fossiles et de sources renouvelables, notamment la cocombustion de la biomasse et les centrales hydroélectriques. En outre, la société s'occupe de la construction, de l'extension, de la modernisation et de la rénovation de réseaux et d'installations électriques ; de la conception, de la construction, de la production et de la vente d'appareils et d'équipements électriques, ainsi que des services liés à l'entretien de l'éclairage public et des réseaux basse tension, entre autres. Enea SA est la société mère du groupe Enea SA, qui comprend un certain nombre de filiales. Le principal actionnaire de la société est l'État polonais. Elle exerce ses activités par l'intermédiaire de Lubelski Wegiel Bogdanka SA.