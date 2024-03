Eneco Refresh Limited est une entreprise d'eau embouteillée basée en Australie. Ses principales activités sont la production et la distribution d'eau en bouteille et d'accessoires, ainsi que la location de refroidisseurs d'eau. Elle produit de l'eau potable distillée avec une capacité de production de plus de 15 000 litres d'eau distillée par heure. Elle possède deux divisions : Refresh Waters Pty Ltd, qui produit et distribue de l'eau en bouteille, des refroidisseurs et des systèmes de filtration. Elle produit de l'eau distillée destinée à la consommation ainsi qu'à un usage commercial et industriel ; et Refresh Plastics Pty Ltd, qui propose une gamme de bouteilles, de récipients et de pots en plastique pour les industries de la bière, du vin et des boissons. Refresh Plastics est également le distributeur australien et néo-zélandais des fûts en PET à usage unique Dolium, fabriqués en Belgique. L'entreprise produit également des réservoirs d'eau, des réservoirs pour caravanes, des jerrycans, des arrosoirs et des pièces détachées pour véhicules. Elle produit sa propre gamme de jouets d'activité Ampi. Son entreprise Oz Water Filters stocke une gamme de purificateurs d'eau en Australie.

Secteur Boissons non alcoolisées