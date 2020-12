Enel : Credit Suisse augmente son objectif de cours

Credit Suisse indique que le plan 2021-2023 présenté par Enel était en ligne avec ses attentes et 'n'a entraîné que des changements mineurs (± 2%) dans notre résultat net 2021-23E.'



Le cabinet d'analyses estime que la visibilité améliorée sur la croissance jusqu'en 2030, ainsi que la récente réévaluation du secteur plaident en faveur d'une hausse de l'objectif de cours d'Enel à 9,2 euros, contre 8,2 euros précédemment.



Enel a une position de leader mondial établie dans les énergies renouvelables, avec plus de 45 GW de capacité installée, et prévoit désormais d'investir plus de 150 milliards d'euros dans la transition énergétique les 10 prochaines années, rappelle Credit Suisse qui maintient sans surprise sa note de 'surperformance' sur le titre.





