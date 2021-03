Enel : Oddo confirme son opinion après les résultats

Oddo confirme son opinion Surperformance et son objectif de cours de 9,60 E après les résultats 2020 qui sont ressortis un peu en deçà de des attentes de l'analyste.



' Au cours actuel, Enel affiche une décote de 29.2% par rapport à notre univers d'énergéticiens européens en termes de PE et VE 2021/2023e, supérieure à son niveau historique (14% en moyenne) que le profil actuel ne justifie plus ' explique l'analyste.



' Le RNpg retraité de l'ensemble des éléments non récurrents ressort à 4.935 MdE contre notre estimation de 5.11 MdE. Le management a confirmé sa fourchette de guidance d'EBITDA ordinaire 2021 à 18.7 MdE/19.3 MdE (estimation Oddo-BHF 19.0 MdE) et de RNpg ordinaire à 5.4 MdE/5.6 MdE. (estimation Oddo-BHF 5.51 MdE) ' rajoute le bureau d'analyses.



Oddo indique que le management est serein dans sa capacité à réaliser l'intégralité de ses développements renouvelables dans des conditions économiques et de création de valeur conformes à ses attentes (CPMC+200 pb).



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.