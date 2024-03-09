* ACCORD SIGNE AVEC ENEL POUR LA REORGANISATION DES RESEAUX ELECTRIQUES EN LOMBARDIE
* LA TRANSACTION PRÉVOIT L'ACQUISITION PAR A2A DE 90% D'UNE SOCIÉTÉ NOUVELLEMENT CONSTITUÉE
* LA TRANSACTION AUGMENTERA D'ENVIRON 70 % LE NOMBRE DE MODULES ÉLECTRIQUES INSTALLÉS PAR LE GROUPE A2A EN 2023, QUI PASSERA D'ENVIRON 1,3 MILLION EN 2023 À ENVIRON 2,1 MILLIONS.
* APRÈS LA CONCLUSION DE LA VENTE (CLOSING), A2A ET E-DISTRIBUZIONE - QUI DÉTIENDRA LES 10 % RESTANTS DE LA SOCIÉTÉ - CONCLURONT UN PACTE D'ACTIONNAIRES
* LA TRANSACTION PERMETTRA ÉGALEMENT À A2A DE RÉALISER ET DE RÉMUNÉRER DES INVESTISSEMENTS DANS LE RÉSEAU DE DISTRIBUTION D'ÉLECTRICITÉ POUR UN MONTANT D'ENVIRON 1,4 MILLIARD D'EUROS D'ICI À 2035
* LE PRIX DE BASE DE LA TRANSACTION EST DE 1,21 MILLIARD D'EUROS POUR 90 % DE LA SOCIÉTÉ NOUVELLEMENT INCORPORÉE, SOUS RÉSERVE D'AJUSTEMENTS DE CLÔTURE PERSONNALISÉS Texte source pour Eikon : Couverture d'autres entreprises :