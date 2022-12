Deux développeurs solaires se disputent les actifs d'Enel au Chili -sources

Sonnedix, qui appartient à un groupe d'investisseurs institutionnels conseillés par la branche de gestion d'actifs de JPMorgan Chase & Co, et Cubico, qui appartient à l'Office d'investissement des régimes de pensions du secteur public et au Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario, s'attendent à ce qu'Enel décide d'un acheteur d'ici la fin du mois, ont indiqué les sources.

Composé d'environ 500 mégawatts (MW) de sites en exploitation et de sites nouvellement construits, le portefeuille devrait rapporter jusqu'à 1 milliard d'euros (1 milliard de dollars).

Enel et Cubico ont refusé de commenter. Sonnedix n'a pas répondu à une demande de commentaire.

Les fonds de pension et d'infrastructure achètent des participations dans la production d'énergie à faible émission de carbone depuis de nombreuses années, attirés par leurs rendements prévisibles.

La pression réglementaire et sociale croissante pour réduire les émissions de gaz à effet de serre qui contribuent au changement climatique a augmenté leur attrait, poussant certains de ces groupes à créer leurs propres unités de développement et à entrer dans des projets à des stades plus précoces.

Face aux fluctuations de la demande provoquées par le COVID-19 et aux perturbations du marché de l'énergie depuis la guerre de la Russie en Ukraine, la deuxième plus grande compagnie d'électricité d'Europe réduit ses activités sur les marchés lointains pour se concentrer sur un programme d'investissement de 37 milliards d'euros sur six marchés principaux en Europe et sur le continent américain.

La vente de l'énergie solaire est un pur exercice de collecte de liquidités, a déclaré l'une des sources, alors qu'Enel vise à réduire sa dette nette à 51 ou 52 milliards d'euros d'ici fin 2023, contre 69 milliards fin septembre.