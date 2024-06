Enel S.p.A. est le 1er producteur et distributeur d'électricité italien. L'activité s'organise essentiellement autour de 2 pôles : - vente d'électricité et de gaz naturel : 207,3 TWh d'électricité produits, 300,9 TWh d'électricité et 8,3 milliards de m3 de gaz naturel vendus en 2023. En outre, le groupe développe une activité d'ingénierie et de construction d'installations et d'unités de production électrique ; - transport et distribution d'électricité : 489,2 TWh d'électricité transportés en 2023. A fin 2023, Enel S.p.A. dispose d'un réseau de transport d'électricité de 1 899 419 km. La répartition géographique des revenus est la suivante : Italie (42,8%), Europe (36,5%), Amérique (20,4%) et autres (0,3%).