Enel : 800 millions de dollars pour le développement durable

Le groupe Enel annonce avoir obtenu une facilité de l'agence danoise de crédit à l'exportation, EKF, pour un montant maximum de 800 millions de dollars américains.



La facilité, arrangée par Citi, est basée sur la relation commerciale mondiale du Groupe avec des fournisseurs danois et vise à soutenir le développement de l'énergie éolienne ainsi qu'à atténuer les effets causés par le changement climatique.



Dans le cadre de cet accord, Enel Finance America, filiale du groupe Enel, bénéficie de la possibilité d'effectuer un prélèvement initial important avec une première tranche en octobre 2022 et le reste avec une deuxième tranche à utiliser au début de 2023.



'Cette facilité nous donne une plus grande flexibilité, permettant à Enel de relever les défis du changement climatique et de soutenir l'indépendance énergétique des pays où nous opérons', a déclaré Alberto De Paoli, directeur financier d'Enel.



Cet accord soutient un vaste portefeuille de projets éoliens d'une capacité de production totale de plus de 1,5 GW', souligne Peter Boeskov, CCO d'EKF.



