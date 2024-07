ENEL : Jefferies relève son conseil

Le 12 juillet 2024 à 14:15 Partager

Jefferies relève son conseil sur Enel de 'conserver' à 'achat' avec un objectif de cours rehaussé de 23% à huit euros, dans le sillage d'estimations de BPA pour la période 2024-26 augmentées de 4% pour l'électricien italien.



Dans le résumé de sa note, le broker met en avant la reprise des prix de l'électricité au deuxième trimestre et des hypothèses de volume plus élevées, mais aussi du potentiel à long terme lié à la demande en électricité pour les centres de données.



'Enel se traite avec une décote importante par rapport à ses pairs intégrés, ce qui est injustifié, selon notre analyse comparative, dans laquelle il se positionne bien en termes de mix d'activités, de rendements et de bilan', avance-t-il par ailleurs.



