ENEL : UBS reste positif après les trimestriels

UBS réaffirme sa recommandation 'achat' et son objectif de cours de 7,55 euros sur Enel, voyant pour le titre de l'électricien italien un potentiel de hausse de 16%, au lendemain de l'annonce de ses résultats trimestriels.



Après un dépassement solide des attentes au premier trimestre, avec une forte croissance de l'hydroélectricité et des marges, le broker voit le groupe en bonne voie pour atteindre ses objectifs au titre de l'exercice 2024.



'La direction a réitéré ses leviers de croissance pour le reste de l'année et a suggéré une amélioration de la rémunération des actionnaires cette année conformément au plan', met aussi en avant UBS dans le résumé de sa note.



